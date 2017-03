De #40dagentijd tot #Palmzondag kunt u palmtakjes inleveren in de kerk. Wij gebruiken deze om te verbranden voor Aswoensdag volgend jaar. pic.twitter.com/YjQIIOjfEk — OntmoetingsKerk (@OntmoetInKerk) 17 maart 2017

Opmerkelijk Twitterbericht. Even verduidelijken: Palm is het eigenlijk niet, die groeit hier niet, al kan dat door de klimaatverandering best nog wel eens anders worden.

Voor de plechtigheden op Palmzondag wordt buxus gebruikt. De zondag voor Pasen wordt de intocht van Christus in Jeruzalem herdacht. Mensen rukten toen, volgens het bijbelverhaal, palmtakken van de bomen om Jezus, die op een ezel zat, toe te wuiven.

Onderdeel van genoemde plechtigheden in de r.-k. kerk is (was?) de palmwijding. De gelovigen namen de takjes mee naar huis en staken die bij voorkeur achter het daar aanwezige kruisbeeld. Op Paaszaterdag werd het water gewijd, waarna ook dat kon worden opgehaald. De flessen werden door misdienaars gevuld, wat wel eens kon ontaarden in een waterballet achter in de kerk.

Bij (naderend) onweer ging men met het wijwater en de palmtakjes sprenkelend door de huizen. De as voor het beroemde kruisje op het voorhoofd met Aswoensdag is afkomstig van de verbrande palm van het afgelopen jaar.

Voorpagina hhBest