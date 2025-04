l eens afgevraagd wat je kind allemaal op dat telefoontje zit te friemelen? Zij of hij kan goed vijf jaar zijn, want ‘als ze maar zoet zijn’. Kan ook ’s nachts zijn trouwens. Wie ’n beetje op leeftijd is kan er al helemaal niks mee. Met dat internet en zo. Op de Vlaamse radio hoorde ik de eigenaar van een takelbedrijjf, die meer dan 20.000 euro aan vergoedingen misloopt onder meer omdat er op een digitaal formulier van de politie ergens een vinkje ontbreekt. En het contact van de uitkerende instantie zegt telefonisch dat ze nieuw is en er nog niks van snapt. Bovendien is er sprake van een nieuw computersysteem dat de hele zaak frustreert. De Belgische takelaars en zijn collega’s die met soortgeljke problemen zitten, zijn van plan wegen te gaan blokkeren. Dit allemaal terzijde, want het gaat immers in de eerste plaats over de jongeren wier telefoongedrag ook politiek een lied zonder end is.

