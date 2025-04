Op woensdag 9 aptil (19-21uur) zal het gemeentebestuur van Best in zaal Prinsenhof de eerste resultaten bekend maken van het gemeenschappelijke onderzoek naar een eventuele fusie van de gemeenten Best en Oirschot. Inwoners van Best kunnen zich hiervoor aanmelden. Alle informatie hierover is te lezen op de website van de gemeente Best. Voor de zomer besluiten de twee gemeenteraden of zij doorgaan met de fusieplannen. Zo ja, dan zijn de definitieve besluiten begin 2026 te verwachten.