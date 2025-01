e gemeente Best geeft op haar website tips en aanwijzingen voor het inleveren van diverse soorten afval. Voor meer details kun je op een link klikken die leidt naar afscheidingswijzer.nl. Het wordt er niet gemakkelijker op, wat in zoverre te denken geeft dat de gemiddelde afvalstorter, laten we het eens netjes proberen te zeggen, aanwijsbaar niet het geestelijk vermogen heeft om alles te snappen.

Het bewijs voor de beperkte geestkracht vinden we bij de gang van zaken rond oud en nieuw: de afgewerkte olie van de desbetreffende bollen werd massaal door de wc gespoeld, wat de waterschappen bij de zuivering van het rioolwater voor grote problemen zette. Je kunt zeggen Doe Dat Niet, maar de rampzalige toestanden rond het vuurwerk geven aan dat menigeen z’n portie aam fikkie zal blijven geven.

Hoe dan ook, het blijft ingewikkeld. Dat je geen vieze gebaks- en pizzadozen bij het oud papier moet zetten lijkt weliswaar begrijpelijk, maar zie de kwestie afgewerkte olie. Nog ingewikkelder wordt het bij ‘papier met een enkelzijdig plastic laagje’. Ik moet eerlijk toegeven dat me dit nooit eerder is opgevallen. En dan heb je ook nog papieren verpakking met plastic aluminiumlaagje met tussen haakjes geen drinkpak. Op de gemeentelijke website staat weer: ‘Ook drankverpakkingen mag u niet aanbieden bij het oud papier. Deze bevatten namelijk een plastic en/of aluminium laag’.

Tja.

En dan nog even dit: op diverse plaatsen in Best staan containers, waarin je met gebruikmaking van je milieupas zakken restafval of plastic (apart) kunt deponeren. Die dingen willen nog wel eens blokkeren. Storingen kun je melden – zo staat op de containers – via telefoonnummer 2438246. Draai je dat nummer dat blijkt het niet in gebruik en wordt verwezen naar 1.888, dat je tegen betaling per minuut (!) wel verder wil helpen. Daar ben ik maar gauw afgehaakt. Vervolgens kwam ik er achter dat 2438246 wel werkt als je 0800 ervoor intikt.

