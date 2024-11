Peter Stiekema

e regering van Trump krijgt steeds meer vorm, een naargeestige dat wel. Dus of we daarmee blij moeten zijn valt steeds meer te betwijfelen. Over veel kandidaten kun je nogal wat negatiefs zeggen. Aan de meesten zit wel een of ander vlekje. Gisteren werd bekend dat Trump de arts Mehmet Oz (persoonlijk zou ik hem de naam Wizard of Oz (tovenaar van Oz) hebben meegegeven, maar dit terzijde. Oz moet leiding geven aan de nationale zorgprogramma’s voor ouderen, gehandicapten en mensen met een laag inkomen, Medicare en Medicaid. Samen bieden ze ziektekostenverzekeringen aan meer dan 140 miljoen Amerikanen. Oz staat vooral aan de afbraak daarvan want Trump wil miljarden bezuinigen op de gezondheidszorg , waarvan vooral de armen het slachtoffer zullen worden.

Oz, bekend van het praatprogramma The Dr. Oz Show (2009-2022), probeerde in 2022 senator te worden namens de staat Pennsylvania. Maar ondanks de steun van Trump won Oz die race niet. In Coronatijd bracht hij een medicijn tegen de ziekte op de markt, dat volstrekt niet werkte, maar waarmee hij zich wel aanzienlijk verrijkte. .

Als baas van Medicare en Medicaid zal Oz mogelijk nauw samenwerken met Robert F. Kennedy Jr. – zoon van de in 1968 door Sirhan B. Sirhan vermoorde democratische minister van Justitie. Oz is genomineerd om het ministerie van Volksgezondheid te leiden, naar de ondergang waarschijnlijk. De benoemingen van de twee dienen nog te worden bekrachtigd door de Senaat. Daar zijn de republikeinen in de meerderheid, en de individuele republikein zal zich wel tienmaal bedenken voordat hij tegen de wens van keizer Nero Trump zal ingaan. Hij/zij zou het zwaar moeten bezuren.

Oz en McMahon zijn niet de enige tv-persoonlijkheden die Trump heeft genomineerd voor een hoge functie. Eerder wees hij een Fox News-presentator aan als minister van Defensie. De Belgische krant De Standaard schreef toen spottend ‘Van tv-presentator tot vrouw die haar hond doodschoot.’ Wat de tv-presentator betreft wordt hierbij gedoeld op Peter (zeg maar Pete) Hesgeth (44). Hij maakte vooral carrière als talkshow host bij het Trump welgezinde Fox News, waar Donald vaak te gast was en ongeveer kon roepen wat hij wilde. Hesgeth, die het tot kapitein in het Amerikaanse leger bracht, wordt dus de nieuwe minister van Defensie en leider van het Pentagon, maar stond op geen enkele kandidatenlijst voor deze post. Toch moet deze onervaren politicus het Pentagon sturen in een buitengewoon woelige tijd, waarin de VS eigenlijk alleen nog maar geïnteresseerd is in China en de strijd van Israël tegen Iran. Wat Trump betreft mag Oekraïne verrekken en kan Poetin er gewoon zijn gang gaan.

‘De vrouw die haar hond doodschoot’ (zou een aardige titel zijn van een Zweedse ‘misdaadroman, zoals het echtpaar Sjöwall en Wahloo indertijd schreef) is Kristi Noem (51), gouverneur van North Carolina en van Scandinavische afkomst. Ze is uiterst-rechts en leeft op voet van oorlog met de negen inheemse volkeren in haar staat (vroeger aangeduid als indianen), die in actie kwamen tegen de vervuilende olieleiding die door hun territoria loopt en met forse lekkages de bodem besmeurt. Zij is niet langer welkom in hun reservaten, maar dat zal waarschijnlijk geen zorg zijn. Ze schoot haar hond dood omdat hij niet genoeg naar haar luisterde. Haar toekomstige ambtenaren kunnen dus alvast hun borst natmaken. Zij wordt minister van Binnenlandse Veiligheid, vooral belast met het jagen op illegale immigranten, waarvan Trump de VS wil zuiveren.

Naast Elon Musk staan er nog een paar multimiljardairs op het briefje van Donald Fuck. Zoals Vivek Ramaswamy, een biotech-miljardair die samen met Musk grondig moet gaan snoeien in de Amerikaanse overheid en het schrappen van buitensporige regelgeving (vooral op milieugebied zodat het boren naar olie en gas overal kan doorgaan, zonder dat er veel aandacht is voor het milieu). Ze worden weliswaar geen minister maar zullen een speciaal voor dit doel opgericht agentschap gaan leiden. De New Yorkse miljardair Howard Lutnick wordt waarschijnlijk de nieuwe minister van Handel. Lutnick was een belangrijke donateur van de campagne van Trump en de co-chef van zijn transitieteam. Eigenlijk was hij in de running voor het ministerie van Financiën, maar Trump acht hem daar toch te licht voor en zoekt verder naar geschiktere, lees hondstrouwe, kandidaten.

Europa kan zijn borst natmaken met de groep rond Trump. De president is machtiger dan ooit en minstens even wraakzuchtig. Jammer toch van die mislukte aanslagen, al mag ik dit uiteraard eigenlijk niet schrijven. .