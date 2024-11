Peter Stiekema

us Voldemort Trump heeft de verkiezingen toch gewonnen en wordt de nieuwe (tevens oude) president van de Verenigde Staten. Gisteren zat ik nog hoopvol en met enig vertrouwen in de zon op het terrasje van De Zotte Lambiek een biertje te nuttigen. Vandaag is die hoop de bodem ingeslagen en het weer is evenals mijn stemming mistig, koud en somber geworden. Een van de eersten die Voldemort vandaag gelukwenste was Geert Wilders, de Nederlandse regeringsleider, want laten we wel wezen, premier Schoof is slechts zijn zetbaas. Ook Mark Rutte, de secretaris-generaal van de NAVO, zal wel spoedig iets van zich laten horen, want we moeten Voldemort wel te vriend houden, uiteraard.

Hoe moet je de president van Amerika nou eigenlijk karakteriseren? Er komen heel wat termen bij me op. Narcistische psychopaat bijvoorbeeld of fascistoïde vrouwenverkrachter, gevaarlijke racist, hypocriete belastingontduiker kan ook nog wel. En ook hij zal Amerika niet groot maken, dat zit er niet in, evenals dat al de beloften van Wilders - gedaan aan het Nederlandse volk voor de verkiezingen van vorig jaar - helemaal in rook zijn opgegaan.

Inmiddels slaat de angst in Oekraïne toe. Komen er nog wel nieuwe wapens uit de VS, of stop Voldemort meteen met deze leveranties? Laat hij de NAVO van Markje Rutte in de stront zakken en kunnen alleen de EU-landen nog wapens leveren? Ongetwijfeld onvoldoende om de Russische opmars tegen te houden.

De Europese Unie, die zichzelf al jaren overschat, heeft zelf al te kampen met ernstige verdeeldheid. Lidstaten als Hongarije, Slowakije en Bulgarije laten zich hoe langer hoe minder aan de EU gelegen liggen. Hun leiders geven openlijk blijk van hun gevoelens voor Poetin en zijn desnoods bereid gemene zaak met hem te maken. Ook gouwleider Wilders is Poetin niet ongenegen. Premier Viktor Orban van Hongarije kan zelfs tamelijk ongestoord de liberale democratie in zijn land afbreken in ruil voor goedkoop Russisch aardgas. Daar wordt in Europa weliswaar met afschuw op gereageerd maar maatregelen komen er niet of nauwelijks.

Ik ben bang dat we sombere tijden tegemoet gaan. Wie stopt de Russen als ze Oekraïne ingepalmd hebben? Is dan Moldavië aan de beurt, of toch maar eerst Estland, Letland en Litouwen. Is de NAVO dan bereid EU-troepen naar die gebieden te sturen, om er daadwerkelijk tegen de Russen te vechten. Dan staat een derde wereldoorlog op het punt te beginnen, met alle gevolgen van dien. Nee, de secretaris-generaal van de NAVO, zal zich de komende tijd flink achter de oren moeten krabben hoe hij al die problemen moet oplossen. Op Voldemort Trump. En eigenlijk is Markje ook te licht voor deze functie.

