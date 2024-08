oe lang is het niet geleden dat ik hem voor het laatst heb gezien en gesproken – ik denk in 1992, en ik herinner me zelfs het onderwerp waarover we het kort hadden, in café Bijsmans in Heerlen. Hij leidde zijn vraag aldus in: ‘Jij hebt toch ook kinderen gekregen met je echtgenote? Hoe ging dat?’ Rare vraag natuurlijk, waar bemoei je je mee, maar met Frans Welters hoefde je er niet op te rekenen dat hij zich tactisch of diplomatiek uitdrukte. Ik begreep uit het vervolg dat hij met zijn toenmalige vriendin in discussie was over de vraag of zij tweeën aan kinderen zouden beginnen. Mijn legendarische reactie was dan ook: ‘Als vrouwen kinderen willen, dan krijgen ze die.’ Voor zover mij bekend is het er niet meer van gekomen, en waar bemoei ik me trouwens mee.

Meer op SanteLOGie — Voorpagina hhBest