xtreme hitte, ernstige droogtes – beide van invloed op de landbouwproductie en de watervoorziening – hebben onder meer in Syrië aanwijsbaar tot (meer) migratie geleid. Wat andere klimaatellende, zoals overstromingen en aardverschuivingen, op dit gebied zullen veroorzaken, blijft nog even afwachten.

Binnenlandse migratie is ook in ons land mogelijk. Zie de suggestie om, in verband met de verwachte zeespiegel-stijging, minder in het westen te bouwen en meer in het oosten en zuiden.

Kersverse europarlementariër Reinier van Lanschot (Volt) schrijft in zijn onlangs verschenen boek Wij zijn Europa over het migratie-aspect en signaleert dat veel mensen in Syrië van het platteland naar stedelijke gebieden verhuisden, ‘wat de druk op stedelijke infrastructuur en banen vergrootte’. De wat hij noemt ‘giftige cocktail van politieke repressie, economische uitdagingen, demografische veranderingen en internationale invloeden’ zouden tot de burgeroorlog aldaar hebben geleid. Volgens Van Lanschot is het historisch gezien aantoonbaar dat er een link is tussen natuurrampen, klimaatverandering en de ontwikkeling van samenlevingen.

‘Klimaatverandering kan ook effect hebben op migratie,’ schrijft Van Lanschot, al geeft hij toe dat deze voorspelling enigszins controversieel is. Er zijn ook talloze andere factoren die mensen ertoe aanzetten te migreren. Niettemin lijkt het volgens dit parlementslid verstandig, rekening te houden met verschillende migratie bevorderende scenario’s, waaronder dat van de klimaatverandering.