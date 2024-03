aarom was Kees Rijvers voor mij als niet-liefhebber de belangrijkste voetballer van Nederland? Typisch een vraag van een stokoude man. Omdat ik Kiske in 1953 in de weer zag bij NAC, toen mij door m’n toenmalige hoofdredacteur was opgedragen, in het kader van m’n journalistieke opleiding naar zo’n zondagse wedstrijd te gaan. Ik weet niet eens meer tegen wie of wat er werd gespeeld. Rijvers’ verdere carrière is dus aan mij minder besteed, behalve dan iets in de geest van daar is onze Kiske weer.

