Peter Stiekema

a varkens, koeien, kippen en geiten zijn honden de nieuwe milieu-zondebok geworden. Ze produceren via hun poep en pies veel stikstof en fosfor. En dat is heel schadelijk voor het milieu. Dat althans beweert Pieter de Frenne, onderzoeker van de universiteit van Gent.

We weten allemaal dat hondenpoep veel overlast kan veroorzaken. Als je erin trapt heb je aardig wat werk om je schoenen schoon te krijgen. Zelf heb ik drie honden en drie katten. Die poepen heel wat af. De overlast van katten zal binnenkort dan ook wel onderzocht gaan worden. Gelukkig heb ik een grote tuin, sommigen zouden zeggen een heeeel grote tuin. Iedere dag verzamel ik de poep in twee speciaal daarvoor toegeruste vuilbakken, eentje boven en een beneden, en om de twee weken gaan die met de vuilniswagen mee naar de verbrandingsoven. Netjes opgelost dus, denk ik toch.

In de meeste plaatsen in Nederland bestaat de opruimplicht van hondenpoep, maar dat geldt meestal niet voor de gebieden waar honden mogen loslopen, vaak in bossen of op de heide. In Alphen aan de Rijn bijvoorbeeld zijn veertig losloopgebieden aangewezen, waarvan in drie een opruimplicht bestaat.

Uiteindelijk zal de hond wel een nieuwe melkkoe worden voor de gemeentelijke belastingen. Die zullen wel drastisch omhoog gaan en wellicht mag niemand meer dan één hond hebben. Ik hoor D66, GroenLinks/PvdA al victorie kraaien, al wachten ze daarmee wel tot na de verkiezingen van 22 november.

Maar waarom wordt er nu speciaal naar de hond gekeken? Uiteindelijk schijten paarden nog veel meer, en voor hun poep bestaat kennelijk nergens een opruimplicht. Hetzelfde geldt voor de schapen. Bij mij in de buurt loopt door de bossen regelmatig een herder met een kudde schapen rond, die vrijwel alle wandelpaden onderpoepen en niemand die daar wat van zegt. En wat weten we van onze ‘wilde’ dierenpopulatie? Vogels, herten, wilde zwijnen, dassen, wolven, vossen en al dat kleine grut dat daar tussendoor poept, moeten die er dan ook maar aan geloven? De jagers lachen al in hun vuistje. Het grote afschieten kan beginnen.

Het is eigenlijk vreemd dat er steeds op de dieren wordt afgegeven als het om stikstof gaat. Het wemelt hier ook van de mensen. Grote vervuilers als TataSteel en Chemours worden al jaren ongemoeid gelaten. Die spuiten hun afval gewoon de lucht in, ook al sterven er her en der omwonenden aan de gevolgen van kanker.

Neem nu de afvalverwerker in de ‘Groene’ gemeente Amsterdam. Voor alle duidelijkheid dat ‘Groene’ slaat vooral op de bestuurders van de stad. Sinds april importeert Amsterdam wekelijks 900 ton huishoudelijk afval per trein uit Rome, dat er zelf geen raad mee weet. Dat zullen toch niet uitsluitend lege pizzadozen zijn, schat ik maar zo. Het Amsterdamse Afval Energie Bedrijf (AEB) zorgt voor de verbranding ervan.

Rome kampt al lange tijd met een afvalprobleem. Sinds Europa’s grootste stortplaats net buiten de Italiaanse hoofdstad in 2013 is gesloten, omdat het niet aan de milieueisen voldeed, kan de stad het afval niet meer kwijt. En dus ruimt Amsterdam het maar op. Het kost Rome 200 euro per ton afval. Een simpel rekensommetje levert dus 180.000 euro per week voor het Amsterdamse Afval en Energie Bedrijf op. Daarmee kan de gemeente Amsterdam de investeringskosten terugverdienen. Of dat afval ook onderzocht wordt is onduidelijk. Dat het regelmatig flink stinkt in de omgeving van de installatie is de gemeente kennelijk een rotzorg.

Eigenlijk lusten de zo gewraakte honden geen brood van dit soort activiteiten van Amsterdam. Maar er is kennelijk niemand die dat erg vindt.

