Laura Morante en Amor Faidi (spel) worden uiteindelijk ‘moeder en kind’ in een Italiaans migrantendrama.

on il sole Negli occhi (in weinig zeggend Engels Sun in My Eys) is een schitterende film over het migrantendrama op en rond de Middellandse Zee. Een Syrisch jongetje verblijft, na ternauwernood aan de verdrinkingsdood te zijn ontsnapt, totaal getraumatiseerd in een Italiaans opvangcentrum. Hij zwijgt, is onhandelbaar en loopt rond met een foto van hemzelf, samen met zijn twee oudere broers. Een recentelijk gescheiden en kinderloze advocate is geobsedeerd door dit geval en probeert het jongetje te helpen, wat haar uiteindelijk lukt. Regie: Pupi Avati.

