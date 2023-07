Het heeft, ook producereel, heel wat voeten in de aarde gehad, maar nu is het dan toch ‘onthuld’’: de herstelde versie van huize Mon Repos aan de Hoofdstraat in Best.

Aanvankelijk lag het in de bedoeling, de originele negentiende-eeuwse gevel (foto hierboven) in het kader van de realisering van een luxe appartementen-complex, te behouden en te restaureren, maar dat lukte niet door de slechte fundering. Dan maar een kopie. En die is buiitengewoon geslaagd.

Ook het lelijke betonnen gebouw rechts, waarin ooit de Gaykrant zat, is vervangen (bovenste foto). Al met al een fraai dorpsdecor. Nu het eveneens monumentale huis van Van Heesewijk (gedeelte links) nog.