De provincie Noord-Brabant is, net als andere provincies, in gesprek met het Rijk over de uitvoering van de aanpak piekbelasters door een regionaal uitvoeringsteam. Inzet van Brabant is met ondernemers in gesprek te gaan om hen zo optimaal mogelijk te ondersteunen in hun keuzeproces. Daarnaast is het ook belangrijk dat deze regelingen mogelijkheden geven voor de legalisatie van de PAS-melders, als er weer ruimte is voor vergunningverlening. Dat is hoognodig en een belangrijke prioriteit voor provincies. Meer informatie op aanpakstikstofbrabant.nl.

