An Antonis is vorige week donderdag op 85-jarige leeftijd overleden. An (voluit Annie) was een echte Bestse. Ze was jarenlang, toen dat nog zo heette, kleuterleidster. An was nooit getrouwd. Ze woonde in de wijk Speelheide en had een uitstekende band met buren en vrienden.

Vele jaren maakte An voor onder meer deze website een kerstgedichtje in Bests dialect, waarvan hier een voorbeeld. Altijd positief en bemoedigend. Zelf in haar latere leven in deze geest gehandicapt zijnde, zette zij zich in voor doven en slechthorenden en voor de kankerbestrijding. Haar afscheid is op donderdag 20 april om 10:30 uur bij ‘Antonius in Beweging’, die gebruik maakt van de protestantse kerk aan de Julianaweg in Best.