Een vos in het departement Allier (Midden Frankrijk) verzamelt schoenen. Kleinzoon Nikola, die tijdelijk met zijn gezinnetje in een pipowagen huist op het recreatie-landgoed Brenazet van zijn moeder en haar vriend, was even in paniek toen hij zijn buiten gelaten schoeisel miste. Er kwam helderheid over toen er een bericht in de krant verscheen waarin melding werd gemaakt van de vossische verzamelwoede. Er is nog in het nabije bos gezocht, maar zonder resultaat. Het voorval op Brenazet inspireerde moeder Mariken tot het maken van een sprookjesachtig schilderij.