Alleenwonende 65-plussers in Best kunnen permanent in contact staan met familie, buren of andere bekenden, zodat er snel hulp kan komen bij onverwachte calamiteiten in huis.

Hiermee past de gemeente de haar door de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) opgelegde taak toe.

Het contact verloopt elektronisch/digitaal, dus een aansluiting op internet is wel noodzakelijk. De overige kosten variëren van 7,50 tot 15 euro per maand, afhankelijk van de situatie. Er is namelijk ook een oplossing voor alleenwonenden die geen beroep kunnen doen op mensen in hun omgeving. Het initiatief wordt helder uitgelegd in een folder –> die onder potentiële belanghebbenden is verspreid.

Het systeem werkt met sensoren (gevoelige apparaatjes) die de alarmering in werking zetten bij bij voorbeeld brand, paniek, inbraak of een valpartij. Die dingen worden door een monteur van de gemeente geïnstalleerd. Ook is voorzien in een speciale paniekknop. Cliënten hebben zeggenschap over wat wel nodig is en wat niet. Het aanbod geldt ook voor echtparen, voor het geval een persoon afhankelijk is van de ander.

De kosten zijn 7,50 euro per maand of 15 euro in de gevallen dat men aangewezen is op een professionele hulpverlener (geen familie of bekenden beschikbaar).

Bij aanmelding voor 31 maart is de deelname het eerste halfjaar gratis.

