et wordt tijd dat de regering eindelijk eens een begin maakt met het helpen van al die, door de aardgaswinningen, getroffen Groningers. Vorige week vrijdag kwam het langverwachte en vernietigende verslag uit van de onderzoekscommissie uit de Tweede Kamer. De commissie was zelfs naar Groningen afgereisd om het rapport (of liever, de stapel rapporten) te overhandigen aan de voorzitter van de Tweede Kamer.

De inhoud loog er niet om. Maar wie zou verwachten – of hopen- dat Rutte de handdoek nu al in de ring zou gooien, kwam bedrogen uit. In april, dus na de provinciale verkiezingen van half maart, komt de regering met een reactie. Waarna er in de Kamer over gediscussieerd kan worden met hopelijk het vertrek van dit kabinet en nieuwe verkiezingen tot gevolg. Want we kunnen niet blijven aanmodderen met Rutte en zijn Gideonsbende. Anders wordt het weer een typisch geval van: ze hieven het glas, deden een plas en alles bleef zoals het was, behalve dan het Groninger gas. Dat laatste hopen we toch.

Peilingen wijzen uit dat de provinciale verkiezingen gevolgen zullen hebben voor de positie van het kabinet in de Eerste Kamer. CDA en D66 lijken daar fors te gaan verliezen. De CU blijft ongeveer gelijk, verliest misschien een zeteltje. Wat me blijft verbazen is dat de VVD, zeker gelijk blijft, misschien zelfs licht wint. Maar ja, de VVD is nu eenmaal de partij van de drie H’s, Halen, Hebben en Houden. En veel mensen in ons land, en meestal niet de armsten, voelen zich daar heel gelukkig bij.

Het grote probleem van de VVD is echter dat men geen geschikte opvolger heeft voor Rutte. De fractieleidster Sophie Hermans, dochter van de oude, niet al te frisse, oud-minister Loek Hermans, is volkomen ongeschikt en moet dringend aan de Prozac. Wie met enige regelmaat de Kamerdebatten volgt op tv weet precies wat ik bedoel.

Ook oud-minister Edith Schippers, de beoogde fractievoorzitter in de Senaat voor de VVD, is volkomen ongeschikt. Dat hebben haar bijdragen (of het gebrek daaraan) aan de discussies in het programma WNL op Zondag wel genoegzaam aangetoond.

Dus we blijven zitten met Mark Rutte, tenzij Klaas Dijkstra er alsnog voor te porren is. Dat lijkt voorlopig nog onwaarschijnlijk.

Zo en nu als de wiedeweerga die Groningers gaan helpen met de vernieuwing van hun huizen en alle andere zaken waar daar dringend behoefte aan is. En niet zoals met de toeslagaffaire aan blijven klooien tot minstens 2030. Dat de Tweede Kamer dat laatste accepteert is trouwens ook ongehoord.

