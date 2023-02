ij toeval kwam ik te weten, dat Loes Betlem, vrijwillige medewerker van Lokale Omroep Best (LOB), zeer onlangs is overleden. Ze was al ruim een jaar ziek.

Loes verzorgde jarenlang voor de LOB de wekelijkse radiorubriek Best Interessant, waarin ze Bestenaren interviewde die door hun activiteiten op een of andere manier in het nieuws waren.

Het overlijden van mevrouw Betlem is tot dusver door geen enkel medium vermeld. Ook op de website van de LOB ontbreekt elk spoor van deze verdienstelijke medewerker.

Loes benaderde mij jaren geleden met de uitnodiging tot het verzorgen van een maandelijkse gesproken column in haar rubriek. Daardoor leerde ik haar kennen als een sympathieke vrouw. Tijdens haar ziekte heb ik haar nog wel ’n enkele keer gebeld om naar haar toestand te informeren. In de privésfeer was zij echter enigszins afstandelijk, waardoor ik verder weinig van haar weet. Ik begrijp dat ze weduwe en alleenstaand was.

Ik vind het niet vermelden van Betlems overlijden een kwalijke omissie, vandaar dit stukje. Uiteraard heb ik het bestuur van de Lokale Omroep Best benaderd teneinde hiervoor de nodige informatie te krijgen. Helaas zonder resultaat. De enige instantie die daarover (via de Bevolkingsadministratie) tot op zekere hoogte beschikt is de gemeente Best, maar die laat via een woordvoerder weten dat zij in het verstrekken van de gevraagde inlichtingen wordt gehinderd door de privacywetgeving.

Helaas heb ik tijdens mijn bezoeken aan de studio van de LOB moeten constateren dat het deze omroep ontbreekt aan enig management, waartoe medewerkers zich bij problemen of anderszins kunnen wenden. Mijn contact met een (waarschijnlijk inmiddels vertrokken) lid van het bestuur is ook al van vele jaren geleden. Misschien had ik het bestuur eerder hierover moeten benderen, maar ik twijfel over het beleid. De gang van zaken rond het overlijden van een belangrijke medewerker is nogal tekenend. Ze is dan ook voor mij aanleiding, mijn medewerking aan deze omroep te beëindigen, met waardering voor en dank aan technisch medewerker Peter Reniers die het afgelopen jaar mijn contactpersoon was.

Adieu Loes.

