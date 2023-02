Peter Stiekema

et zal u waarschijnlijk ontgaan zijn, maar er heeft sinds 2021 een oorlogje gewoed in en rond het kamergebouw in Den Haag over de plekken waar de stoelgang van de diverse kamerleden, ministers en medewerkers gehonoreerd zou kunnen worden. Echter, de vrede schijnt nu toch getekend te zijn, want de verbouwde Tweede Kamer aan het Haagse Binnenhof krijgt’ verspreid door het gebouw ’gender-inclusieve toiletten’. Oftewel, hoe sla je als kamerlid een pleefiguur.

Een commissie van zeven kamerleden heeft dat onlangs besloten. Het lijkt het sluitstuk van een heuse wc-oorlog in het parlement te zijn. Wie – op z’n vroegst eind 2026, als de verbouwing klaar is – behoefte heeft om binnen het kamergebouw zijn of haar behoefte te doen, heeft drie mogelijkheden: een herentoilet, damestoilet óf een ’gender-inclusief toilet’, waar iedereen naar toe mag. Hoewel de interne renovatie van het kamergebouw grotendeels nog moest beginnen werd er meteen al geruzied over de toiletkeuze.

Eind 2021 ging het Binnenhof op slot en verhuisde de kamer naar een voormalig ministeriegebouw. In dat tijdelijke gebouw ontstond vrijwel meteen de wc-ruzie, die eigenlijk te belachelijk is voor woorden.

Sinds het parlement naar het gebouw verhuisde is er strijd over toiletten op de gang van SP, Bij1 en de groep Van Haga. Toen de fracties ter plekke arriveerden zaten er géén bordjes op de toiletten. Al gauw verschenen er handgeschreven briefjes met ’mannen’ en ’vrouwen’. Die hebben stuivertje gewisseld met briefjes met daarop ’genderneutraal’.

Bij sommige afdelingsbewoners is er ongemak over deze actie. Vooral vrouwelijke medewerkers hechten aan een eigen damestoilet. ‘Het gaat in de kamer te veel over onzin en te weinig over belangrijke dingen,’ vonden sommige leden toen al. Ook bij VVD en CDA was weinig enthousiasme over de aparte wc’s voor mensen die ’niet binnen de normatieve definities van man of vrouw passen’, zoals het Rijksvastgoedbedrijf – dat de verbouwing uitvoert – het omschreef. Maar uiteindelijk heeft de kamercommissie, die zich met deze ‘belangrijke’ taak bezighield, de keuze gemaakt voor drie afzonderlijke types toiletten, voor mannen, vrouwen en genderneutralen.

Zo slagen diverse leden van de Tweede Kamer er telkens weer in een pleefiguur te slaan. En nu maar op zoek naar oplossingen voor het woningentekort, het asielzoekersprobleem, de woningschade door aardbevingen in Groningen, de toenemende armoede en ga zo nog maar even door.

Vuilnismaaaaan, kunnen deze hersenloze zakken en lege dozen ook nog meeeeeee!

Voorpagina hhBest