it de krant vernam ik dat dr. Phil ermee stopt, nu er verhalen de ronde doen over grensoverschrijdend gedrag tegenover zijn personeel. Aaf Brandt Corstius merkt vandaag in haar column al zeer ter snede op dat ze al eerder van dit soort verhalen had gehoord over mensen met een talkshow; bij mij heeft intussen de mening postgevat dat het onmogelijk is een fatsoenlijke talkshow te presenteren en dat (bijvoorbeeld) vijftien jaar in je eentje vol te houden, zonder steeds meer grenzen te overschrijden.

