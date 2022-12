De brandweer helpt een vrouw (acteur) tijdens de eerste rampenoefening in de spoortunnel van Best, in 2002.

In de discussie over de veiligheid op het spoor, in het bijzonder op de zogenaamde Brabantroute (Rotterdam-Venlo), blijft de 800 meter lange tunnel in Best volledig buiten beeld. De provincie Noord-Brabant sprak onlangs in een brief aan ‘Den Haag’ haar bezorgdheid uit over een aangekondigde forse uitbreiding van het goederenvervoer langs onder meer Breda, Tilburg en Eindhoven. Vervolgens deden de burgemeesters van genoemde steden in een open brief in de Volkskrant dat nog eens dunnetjes over.

In een vergadering van de Kamercommissie Infrastructuur en Waterstaat kondigde staatssecretaris Vivianne Heijnen (CDA) vandaag gesprekken met de burgemeesters aan en zei ze verder dat het goederenvervoer aan ‘heel strenge regels’ is gebonden zodat ‘we niet moeten doen alsof dat vervoer heel erg gevaarlijk is, waardoor we paniek zouden zaaien in het land’.

Onderdeel van de Brabantroute is de spoortunnel met ondergronds station in Best. Rond die tunnel zijn tamelijk grootschalige woningbouwplannen in voorbereiding. In de door Brabant geschetste problematiek spelen de veiligheid van omwonenden en de trillingen die door passerende treinen worden veroorzaakt een belangrijke rol.

Intussen rijst de vraag, hoe lang het geleden is dat door de hulpdiensten van de Veiligheidsregio Zuid-Oost Brabant in en rond de Bestse tunnel op onverhoopte ongelukken is geoefend en wanneer de volgende oefening zal worden gehouden. Gemeente noch veiligheidsregio kan of wil op vragen daarover van deze website reageren.

De eerste grote oefening werd in september 2002, kort na de opening van tunnel en station, in aanwezigheid van onder meer de Commissaris der Koningin, gehouden. De toenmalige burgemeester, mevrouw Demmers, kondigde destijds tegenover ons aan, dat periodieke herhaling zou plaatsvinden, maar voor zover ons bekend is dat sindsdien nog slechts een keer gebeurd.

