Peter Stiekema

eger en Zwarte Piet zijn scheldwoorden die bij wet verboden moeten worden en dan dus strafbaar zijn. De datum 19 december is niet geschikt voor excuses, die zeker niet door minister Franc Weerwind uitgesproken mogen worden. Er moet een (financieel) herstelfonds komen voor slachtoffers van de slavernij. Tevens dient koning Willem-Alexander excuses te komen aanbieden, bij voorkeur op 1 juli 2023, omdat dan het einde van de slavernij internationaal wordt herdacht. Anders worden de excuses niet geaccepteerd.

Dit blijkt uit een brief die diverse belangengroepen, met een min of meer getinte achtergrond (je moet hier ontzettend op je woorden passen) naar het kabinet hebben gestuurd, dat daar erg mee zit.

Dit is een ultimatum dat uiteraard nooit of te nimmer geaccepteerd kan worden. Dat het kabinet eerst van plan was om minister Franc Weerwind die woorden te laten uitspreken geen verstandig besluit is – Weerwind is immers van Surinaamse afkomst en derhalve waren zijn voorouders zelf slaaf – mag duidelijk zijn, maar gezien het onduidelijke gehaspel van de koning, toen hij in Indonesië excuses aanbood – kan hij het dit keer ook beter achterwege laten.

Ik heb trouwens nog een paar tips voor de ‘gekleurde’ belangengroepen. Er zijn nog veel meer scheldwoorden die verboden zouden kunnen worden. ‘Roetmop’ bij voorbeeld, of ‘Sambo’. En ‘zwartjoekel’ lijkt me ook een beledigend woord dat dringend aangepakt dienen te worden.

Er zijn nog meer eisen. De briefschrijvers willen dat het kabinet een routeplan presenteert, waarin de schulden van Suriname en de Caraïbische eilanden worden kwijtgescholden en dat met het geld uit het fonds zwarte culturele instellingen en instituten structureel gefinancierd worden, net zo lang tot ‘de achterstelling van nazaten van de slaven daadwerkelijk ‘ is opgelost.

Tsja kabinet, ga er maar aanstaan. Volgens mij is er niemand in Nederland of Suriname die nu nog daadwerkelijk nadeel ondervindt van het slavernijverleden. Ongeveer de helft van de inwoners van Suriname woont inmiddels in Nederland. Sinds de jaren zestig hebben ze daar bewust voor gekozen. Het leven in Nederland trok hen meer aan dan in Suriname te blijven. Zeker na wat er in 1980 gebeurde toen in opdracht van Desi Bouterse een aantal Surinaamse leiders werden vermoord. Diezelfde Bouterse die een gigantisch vermogen bijeen schraapte, door onder meer de drugshandel. De bevolking van Suriname heeft daar nimmer van meegeprofiteerd, behalve misschien diegenen die zelf in de drugshandel zijn beland.

Suriname is in principe een land met veel kansen. Er zijn recent grote hoeveelheden aardgas ontdekt in de zee ten noorden van het land. Er zijn mogelijkheden voor het toerisme, de bosbouw en het kweken van voedsel op plantages nu er wereldwijd een groot tekort aan voedsel dreigt te ontstaan. in het binnenland liggen er goudvoorraden, die momenteel door vooral Braziliaanse gouddelvers worden gewonnen. Daar is veel arbeidskracht voor nodig, maar dan moet je dat wel willen. Dus als de situatie voor Surinamers en eilandbewoners hier zo slecht is, dan zou ik hen willen adviseren vooral terug te keren naar het land van herkomst en anders te stoppen met met klagen over een lang vervlogen verleden.