Sinterklaas arriveert in de haven van Antwerpen. Archieffoto vlaamskijken.nl

rappig telefonisch interview gehoord op VRT Radio1.be met Sinterklaas, op zijn stoomboot onderweg naar de haven van Antwerpen. Die boot bevond zich ter hoogte van Oostende, de koningin van de Belgische badplaatsen. Sint vond de skyline met al die hoge woontorens maar niks en dacht met weemoed terug naar vroeger, toen ‘die mooie vesting’ domineerde.

Die stoomboot op fossiele brandstof, is die niet uit de tijd, vroeg de (mannelijke) presentator, door Sint consequent aangesproken met ‘lief kind’. Welnee, reageerde de bisschop, stoom is water en trouwens we varen op waterstof.

Of de goedgeefse man geen last had van de inflatie. Viel wel mee, antwoordde hij, ondertussen stevig reclame makend voor buiten spelen. Bovendien, deelde hij mee, hebben wij tegenwoordig in ons Spaanse kasteel inkomsten van een (helaas Engelse term) Back and Breakfast.

Voorpagina hhBest