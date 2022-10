Archieffoto’s van een Gooi Raak Blikvanger en elders aangetroffen zwerfafval.

Zwerfafval is ook in Best nog steeds een probleem. Verschillende vrijwilligers, in onder meer de wijk Heivelden, houden zo nu en dan een opruimactie. Een redelijk succes lijken de zes Gooi-Raak-Blikvangers, die sinds enkele jaren staan langs routes waar veel scholieren passeren.

‘Het algemene beeld is dat er goed gebruik van wordt gemaakt,’ vertelt een woordvoerder van de gemeente desgevraagd. ‘De netten en de directe omgeving worden periodiek leeg- en schoongemaakt. Ook ervaren we dat we in de omgeving nu minder zwerfafval aantreffen dan voorheen. Een klein bijkomend nadeel is dat we incidenteel ander afval (zakken) aantreffen in of nabij deze plekken.’

Er komt, aldus de gemeente, geen specifieke evaluatie van deze Gooi-Raak-plekken. ‘Er is nu bijvoorbeeld niet in beeld wat de hoeveelheid afval is die we uit die locaties halen omdat we dit niet apart registreren. Daarmee zijn ook de kosten van deze voorzieningen niet apart in beeld, we hebben geen aanleiding om dit apart bij te houden.’

Er zijn momenteel zes Blikvangers, nameijk op de Sint- Oedenrodenseweg, Kanterseveldenweg, Kanaaldijk, (richting Oirschot), Oirschotseweg en Heikantweg.

De Gooi-Raak-locaties zijn aangelegd met subsidies die de gemeente Best ontvangt op het gebied van zwerfafval.

Voorpagina hhBest