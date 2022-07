Aan de fietsenbende bij station Best komt wellicht spoedig een einde. Buiten de stalling of de rekken (achtergrond) geplaatste fietsen zullen volgens een waarschuwing van de gemeente worden verwijderd.

De fietsenstallingen bij het Bestse station NS zijn vernieuwd. Men kan er 24 uur per dag gratis de fiets stallen in de overdekte fietsenstalling. Door de week houdt de beheerder een oogje in het zeil, op maandag t/m donderdag van 6.00-20.15 uur en op vrijdag tot 21.45 uur.

Wild geparkeerde fietsen bij station Best.

In de overdekte stalling is een aantal delen vernieuwd. Ze zijn makkelijker te gebruiken én zorgen voor meer plek binnen. Wie de fiets liever buiten wil (haast?) kan kijken of er nog plaats is in de daar geplaatste fietsenrekken. Binnenkort verwijdert de gemeente de fietsen die tegen het stationsgebouw en buiten de rekken staan.

