Mark Felt alias Deep Throat

ll the presidents men, de film uit 1976, was dé inspiratiebron voor ons journalisten: ze gaat over de redacteuren Bernstein en Woodward van The Washington Post die het zogenaamde Watergate schandaal uitplozen, de inbraak in het hoofdkwartier van de Democraten die kort na zijn herverkiezing leidde tot aftreden van president Richard Nixon. Op Netflix zag ik nu Mark Felt, genoemd naar de tot 2005 geheime bron van de journalisten, die door hen als Deep Throat werd betiteld. ‘All the preseidents men’ maar dan anders.

Zeker als je iets weet van Watergate (-gate wordt tegenwoordig gekoppeld aan alle mogelijke schandalen) maar dat is niet per se nodig, is ‘Mark Felt’ een buitengewoon boeiende film, gefocust op de FBI, waaraan Felt (1913-2008) meer dan dertig jaar verbonden was. Het klopt allemaal, lijkt me. Aan het slot van de film wordt Felt, voortreffelijk gespeeld door Liam Neeson, gevraagd: was jij Deepthroat? Zijn antwoord is een veelbetekenend zwijgen.