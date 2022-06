Carl Weber (1820-1908) was ook van grote betekenis voor de kerkarchitectuur

Carl Weber ontwierp bij de Odulphuskerk in Best ook de monumentale pastorie. Opvallend is voor zo’n gebouw uit de negentiende eeuw ook de tweede voordeur links, die (meestal) leveranciers toegang gaf tot de keuken.

ij stond, onder meer door zijn bescheidenheid, in de schaduw van de landelijk beroemde Pierre Cuypers, maar Carl Weber (1820-1908) blijkt toch van grote betekenis te zijn geweest voor onder meer de kerkarchitectuur in Nederland.

Dit valt te leren uit een publicatie van de in renovatie gespecialiseerde architect André van Deursen in de serie Bibliografieën en Oeuvrelijsten van Nederlandse Architecten en Stedebouwkundigen (BONAS).

Weber op ongeveer 70-jarige leeftijd. Maker foto onbekend.

Carl Weber, geboren in Keulen, maar later evenals trouwens Cuypers gevestigd in Roermond, bouwde, verbouwde of restaureerde in Limburg, Brabant en Gelderland ongeveer veertig kerken en ook een aantal ‘burgerlijke’ gebouwen. Aanvankelijk paste hij, zoals bij de Odulphuskerk in Best, de neogotische stijl toe, maar wellicht heeft hij zich als kerkarchitect het meest onderscheiden met koepelkerken in romaanse stijl, waarvan de Brigida in Geldrop een topstuk mag heten. (Cuijpers hield aan de neogotiek vast.)

Het boek van Van Deursen geeft een compleet overzicht van Webers oeuvre, waardoor hij eindelijk de plek in de Nederlandse architectuurgeschiedenis krijgt die hij verdient.