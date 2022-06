e laatste keer dat ik mijn vader aan de telefoon had, dacht hij dat hij mijn broer sprak; ik hoorde dat toen hij de telefoon aan mijn moeder gaf. Het was 5 juni 1982, het land werd al dagen geteisterd door een hittegolf en mijn vader lag in de woonkamer van het huis in Nijmegen op een bedbank – hij was enkele dagen eerder na het verjaardagsfeest van een kennis van de trap in diens flat gevallen. Hoe hij thuis gekomen is weet ik niet. Wel weet ik uit wat ik van mijn zus in Mook hoorde dat het niet best met hem ging en dat hij hevige pijnen leed.

Meer op SanteLOGie – Voorpagina hhBest