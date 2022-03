Peter Stiekema

oning Willem-Alexander van Oranje laat zich van zijn beste kant zien. Zo lijkt het althans. Ook hij stelt opvangplekken ter beschikking voor gevluchte Oekraïners. In navolging van het Belgische koningspaar. Dat dan weer wel. De Oranjes willen hun steentje bijdragen om de vluchtelingen, enkelen althans, een dak boven het hoofd te bieden. Daarvoor is kasteel Het Oude Loo uitgekozen, ver verwijderd van de Haagse koninklijke residentie in de bossen achter paleis Het Loo in Apeldoorn, bij de ook niet geheel onomstreden Kroondomeinen.

Het vijftiende-eeuwse Het Oude Loo is een rijksmonument en is sinds 1968 eigendom van de Staat der Nederlanden. De Koninklijke Familie maakt er nog regelmatig gebruik van. Ze hechten veel waarde aan het domein. Het is een plek waar de familie vaak samenkomt (en jaagt, bij voorkeur zonder publiek) vooral sinds het afstoten van Paleis Het Loo in 1975.

Opvang op Paleis Noordeinde of het paleis op de Dam is om praktische redenen natuurlijk ingewikkeld en ook wel erg dichtbij. Op Noordeinde wordt immers gewoon gewerkt (?) door de koning. Het Oude Loo is geen bezit meer van de koning, maar van u en mij, belastingbetalers. Hij huurt het in feite van ons. Het kasteel is immers Rijkseigendom. Of hij zijn huur op tijd betaalt, dat weet ik niet. Maar hij zal ongetwijfeld overleg hebben gehad met de dienstdoende hoofddienaar, premier Mark Rutte. Er zouden ergens tussen de tien en twintig Oekraïners kunnen gaan wonen. De koning heeft beloofd alle kosten van een noodzakelijke aanpassing op zich te nemen. Ben reuzebenieuwd of dat gebeurt.

De afgelopen week was er koortsachtig overleg over het plan tussen het Koninklijk Huis en het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA). Dagblad De Telegraaf vroeg premier Rutte vrijdag naar mogelijke opvang-ambities van de Oranjes, nadat de Belgische koning zich al in die zin had uitgesproken. Rutte danste toen nog om de vraag heen. Hij vermeldde wel dat de koninklijke familie tijdens de Tweede Wereldoorlog op meerdere plekken opvang heeft geboden. Vooral in Engeland en Canada waarschijnlijk, meent schrijver dezes zuchtend. Of werden Auschwitz en Dachau bedoeld, zei hij cynisch. Rutte bedacht echter dat de opvang van asielzoekers het behoorlijk geschonden blazoen van de Oranjes een weinig zou kunnen opschalen en aldus geschiedde.

Het heeft er alle schijn van dat Koning Willem-Alexander en koningin Máxima recent begonnen zijn aan een inhaalrace rond de oorlog in Oekraïne. Het paar zegde het staatsbezoek aan Griekenland ervoor af, maar onderbrak er de wintersportvakantie in het Oostenrijkse Lech (am Arsch) niet voor. Na terugkomst veegde het paar de agenda er wel voor leeg. Beter laat dan nooit, zullen ze hebben gedacht. Persoonlijk herinner ik me nog maar al te goed hoe de koning op de Olympische Winterspelen (2014) te Sotjsi in Rusland nog gezellig een biertje dronk met Poetin, toen toch ook al een man met, laten we zeggen, een op zijn minst dubieuze reputatie.

En nu maar hopen dat de oorlog beperkt blijft tot Oekraïne en directe omgeving. Voor alle zekerheid staat het regeringsvliegtuig al volgetankt klaar op Schiphol. Gereed voor een enkele reis (hoop ik dan toch) naar Argentinië. Fahnenflucht geheel verzorgd.

