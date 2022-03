Bij de raadsverkiezing van 14-16 maart is de gezamenlijke lijst PvdA/Groen Links in Best een groot succes gebleken. Behaalde de PvdA (ooit deelnemer in de coalitie) in 2018 slechts één zetel, nu is de combinatie nipt groter dan de plaatselijke partij Best Open: 13,38% van het aantal uitgebrachte geldige stemmen, tegenover 13,02 (BO).

De VVD werd volgens de voorlopige uitslag van de Kiesraad opnieuw de grootste partij met 18,29%, gevolgd door D66 met 15,72% Het CDA kwam op 12,86%. Jongerenpartij JO kreeg 14,66% en Gemeentebelangen Best slechts 7,19%. De ChristenUnie haalde 4,88%.

Met uitzondering van JO hebben de plaatselijke partijen het minder gedaan dan de landelijke.

Het opkomstpercentage in Best was ruim 48%. De verdeling van de 23 zetels geven we als we daar meer zekerheid over hebben.

