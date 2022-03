agenlang al zit ik met een puzzel. Een politieke. Het werd steeds erger. Tot zich de simpele oplossing aandiende.

Eerst die puzzel.

Vóórdat Rusland Oekraïne overviel was de eis: de beide separatistische republieken in Oost-Oekraïne moeten onafhankelijk worden, Oekraïne moet erkennen dat de Krim Russisch is, Oekraïne moet gedemilitariseerd en neutraal worden en mag nooit lid worden van de NAVO of de EU.

Geen sprake van, zei president Zelensky.

Nu is de oorlog bijna een maand aan de gang. We zien een duidelijk patroon in de Russische bedoelingen: Oekraïne moet helemaal worden platgebombardeerd, de niet omgekomen bevolking is gevlucht, er is dan niets meer over om nog lid van wat dan ook te worden, laat staan van NAVO of EU. Hoe neutraal wil je het hebben.

