ou, dan maar op glad ijs. Ik heb nog de lange jaren meegemaakt dat er geen vrouwen op krantenredacties werkten, hoogstens als secretaresse van de hoofdredacteur, of als kantinemedewerkster. We waren, ik zeg het maar eerlijk, een onzalig zootje. Vermoedelijk was de roomsche kerk daarvan een belangrijke oorzaak. Onze frustratie met de tegennatuurlijke aard van dat instituut uitte zich in een smeerlapperij in het taalgebruik waarvan ik jullie de details zal besparen – katholieke krantenredacties stonden in de jaren zestig en zeventig wijd en zijd bekend als plekken waar behalve uitzichtloos over het geloof werd gedebatteerd, ook de voornaamste bron sproeide van kwalijke humor.

