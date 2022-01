Mail van een omikronpatiënt:

We hadden alle drie corona. Phoebe (12) nul last. Luan (15) net als ik. Ik weet niet wie aangaf dat ik veel last heb maar dat is niet zo. Het is een stevige verkoudheid die zeer snel opkomt en met drie dagen weer weg is. Dat laatste komt door de aanwezigheid van antistoffen.

Veel van mijn vrienden hebben deze omikron inmiddels gehad. Allemaal 55+ of zelfs al 60+. Niemand heeft langer last dan drie dagen en bij niemand meer klachten dan verkoudheid en wat hoofdpijn.

Met andere woorden: tijd om het los te laten. Over deze variant hoef je je niet druk te maken. Nog minder dan griep.

Vandaag kinderen weer fysiek les. Het naar huis sturen van klassen is hopelijk snel verleden tijd. De kinderen worden telkens in quarantaine gezet maar hebben nauwelijks of geen klachten.

Hopelijk geen nieuwe ernstige varianten zoals Delta, dan ligt het ergste achter ons.