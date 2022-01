et was ijzig koud in Moskou, in maart 1989, van vrolijke stemming over het wankelen van het Sovjet-imperium was onder de bevolking weinig te merken – maar je komt, als lid van een groep journalisten die toerisme als onderwerp hadden, natuurlijk ook niet gemakkelijk in contact met ‘de gewone man in de straat’, voor zover je daar al iets van verwachtte.

Niettemin kwamen enkelen van de genoemde groep, onder wie meine Wenigkeit, op uitnodiging van een man met een grote bril die ons op straat aansprak, op een avond in de collegebanken terecht in een gebouw van de universiteit van Moskou aan de Krimskij Wal, want hij, de historicus <- Arzjeni Borisowitsj Roginskij, had nieuws.

