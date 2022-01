Een grijze squirrel struint de afvalbakken af in een Schots stadje.

et is begonnen, hoor – de paartijd van de eekhoorns. Dat is geen wetenschap van mijzelf maar van het eekhoornlemma op Wikipedia, waarvoor hartelijk dank. Vanochtend renden er drie door de tuin, over de grond, over het terras, in de omringende bomen en struiken achter elkaar aan, een spektakel van jewelste. Inzet: wie mag de komende weken met de meisjes aan de slag. Het is ook overal hetzelfde.

Meer op SanteLOGie – Voorpagina hhBest