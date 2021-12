PvdA en GroenLinks streven in Best naar een over het algemeen ‘jonge’ raadsfractie. Tijdens een gezamenlijke ledenvergadering is de volgende kieslijst samengesteld:

Rob Vader, de huidige fractievoorzitter van de PvdA in Best, is gekozen als lijsttrekker. De volgende plaatsen zijn voor Steven van der Heijden (26) en Evi Thijssen (19). Op plek 4 is het huidige burgerraadslid Alex le Mat te vinden. De top 7 wordt compleet gemaakt door Jordy van den Meulengraaf (21), Sanne de Bie (28) en Vincent Scheffer (18).

