et zijn eigenlijk twee onderwerpen, maar komaan: we maken er één van. Daar is ten eerste de gemeente Zeewolde, waar men zich door de firma Feesboek een oor heeft laten aannaaien. Met medewerking van godbeter’t GroenLinks en de PvdA heeft men zich, voor de belofte van wat tijdelijke banen voor Poolse metselaars en een stroompje lauw water in de toekomst, een gigantisch gebouw laten aansmeren dat, ook in enige toekomst, dat wel, Nederland achteraan de rij laat aansluiten van landen die hun best doen de CO 2 -uitstoot te verminderen, wegens het enorme stroomverbruik – stroom die vooralsnog met het verbranden van kolen en gas opgewekt moet worden. En dan heb ik het nog niet over verwoesting van het landschapsschoon, want dat is betrekkelijk: want vóór 1968 was het betreffende gebied gewoon het water van Zuiderzee/IJsselmeer.

