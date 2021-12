Peter Stiekema

et kabinet kan natuurlijk roepen wat het wil, maar de schuld van de nieuwe lockdown ligt bij Mark Rutte, Hugo De Jonge en hun trawanten. Besluiteloos, zo als altijd en te laat met het nemen van maatregelen. Was Nederland eind 2020 al ongeveer het laatste land van Europa dat besloot de bevolking tegen Covid-19 te gaan inenten en daarmee het lachertje van de EU, nu is het hetzelfde laken een pak.

We zijn het laatste (min of meer) geciviliseerde land van Europa dat met de derde (booster)prik is begonnen. Rutte en De Jonge zouden zich kapot moeten schamen, maar ze leuteren gezellig verder.

Als verse inwoner van België (vanaf 1 september jl) kreeg ik al heel snel een uitnodiging voor die derde prik en die is eind november ook al gezet, in Tongeren. Met hulp van de sympathieke medewerkers van de afdeling burgerzaken van de gemeente Voeren, kon ook mijn vrouw, weliswaar nog geen 60 maar wel veelvuldig in contact met derden (want dierenarts in Elsloo) samen met mij de reis naar Tongeren maken. Ook zij is nu voor de derde keer met Pfizer ingeënt.

Intussen maken grote groepen niet of onvoldoende gevaccineerde Nederlandse burgers de reis naar België en Duitsland om zich in de grensgebieden van deze landen van in Nederland inmiddels verboden geneugten als winkel- en restaurantbezoek, kappers en bioscopen te genieten. En zodoende de nodige ziektekiemen te exporteren naar landen die dat absoluut niet kunnen waarderen. België en Duitsland zullen nu waarschijnlijk gedwongen worden om ook strengere maatregelen te treffen. Tel uit je winst, Rutte en De Jonge.