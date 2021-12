erst even dit: in een vorige stukje schreef ik dat ik de muziek die ik kijk en luister bij het fietsen op de hometrainer haal bij Youtube. Gelukkig is het aantal bezoekers van klassieke muziek bij Youtube niet erg groot, zodat er maar weinig reclame pardoes door muziekstukken heengesmeten wordt, maar hinderlijk blijft het. ‘Neem dan een abo op Youtube’. Jaja. Ik heb al abonnementen zat. Bovendien moet ik dan nog steeds zoeken tussen vulkaanuitbarstingen, opstijgende en landende vliegtuigen bij zijwind, hele slechte versies van muziek, oude vage opnamen, you name it, I fucked it.

