Voor de fusie van CultuurSpoor Best (CSB) met Bibliotheek Eindhoven en onder meer vernieuwing van het gebouw aan de Raadhuisstraat is 5,5 ton nodig. De gemeenteraad zal zich hierover naar verwachting op 13 december uitspreken. Het is de bedoeling dat de fusie al per 1 januari 2022 een feit zal zijn. Op termijn zal ze gepaard gaan met het vertrek van Ingrid van Beek <- als directeur.

‘De enige oplossing om met een gerust hart de toekomst tegemoet te zien’, zegt Van Beek over de voorgenomen plannen.

Genoemde 5,5 ton is nodig voor onder meer uitbreiding en vernieuwing van de collectie van de Bibliotheek, modernisering van het gebouw in Best en personeelskosten.

Ingrid van Beek licht verder toe: ‘We zijn in Best Centrum 45 uur in de week geopend voor publiek. Dat staat los van de 43 uur die onze vestiging in het Heerbeeck College open is en onze aanwezigheid op basisscholen. Daarbij hebben we een breed aanbod aan educatieve en culturele cursussen en workshops. Met het huidige personeel werd dit steeds moeilijker te behappen, terwijl een gemeente als Best dit aanbod wel nodig heeft.’

Daarbij stelde het Bibliotheekconvenant (in 2020 ondertekend door de drie overheidslagen om zich gezamenlijk in te zetten voor leesbevordering, digitale inclusie en een leven lang ontwikkelen) steeds hogere eisen aan zowel gebouw als collectie en begeleiding van personeel. ‘Voor één bestuurder bijna niet meer te doen’, aldus Van Beek, die gedurende tientallen jaren met verve leiding heeft gegeven aan respectievelijk bieb en CultuurSpoor.

Voordeel van de samenwerking is volgens een persbericht van CSB dat de aangesloten leden van de Bibliotheek in alle vestigingen, waaronder ook Waalre, boeken of ander materiaal kunnen aanvragen. De collectie wordt hierdoor enorm vergroot en leden hoeven minder lang te wachten op gewenste boeken of andere materialen.

