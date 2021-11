Peter Stiekema

inds 1 september ben ik officieel inwoner van België, al woon ik maar 500 meter over de grens, even ten zuiden van Slenaken. In de Voerstreek dus, waar in de jaren zeventig, tachtig/begin negentig nog een behoorlijke taalstrijd is uitgevochten. Ik ben niet de enige Nederlander die zijn domicilie daar heeft gekozen.

Er wonen iets meer dan duizend Nederlanders in de gemeente Voeren, met vierduizend inwoners een kleine Belgisch-Limburgse enclave in de provincie Luik. Dunbevolkt ook, een ander voordeel.

We konden in Zuid-Limburg geen geschikt woonhuis vinden, of we visten net achter het net, want zelfs huizen in de hogere prijsklassen waren soms binnen één etmaal al verkocht.

Uiteindelijk viel onze keus dus op het gehucht Nurop, even boven Teuven, waar het bekende restaurant Moeder de Gans is gevestigd. Er zijn nog een paar etablissementen daar in de buurt, zoals Restaurant Modern en The Kings Head. Ze liggen bijna op schootsafstand van elkaar, zal ik maar zeggen. En dan dreigen we nog Biercafé De Zotte Lambiek (foto) te vergeten, die slechts een goede zevenhonderd meter van mijn woonstede ligt. 110 soorten bier verkoopt eigenaar Guido, oorspronkelijk uit Gronsveld, daar. En proeven zal ik ze allemaal, daar krijgen we de tijd nog wel voor.

Het is dus leuk wonen in de Voerstreek, met zijn hoge heuvels en diepe dalen van Gulp, Voer, Veurs en Berwinne, die bij zware regenval helaas ook de nodige problemen met zich meebrengen. Maar daar zitten we, of liever wonen, we ver boven.