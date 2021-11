Op de klimaattop in Glasgow zie je de Britten met een klaproos in het knoopsgat. Traditioneel bij de jaarlijkse herdenking van het einde van Wereldoorlog 1 (binnenkort 103 jaar geleden). De foto toont een Frans stukje erfgoed: een koffiezetter, gebruikt in de loopgraven van die oorlog. Ron Huibers kocht hem voor € 17,50 op een brocante (rommelmarkt) in Midden-Frankrijk. Koopje, blijkt op Marktplaats, want daar worden ze aangeboden voor € 75,—. En de Engelsen? Die drinken thee. Legendarisch is het verhaal dat ze na de landing in Normandië (WO2) de eerste de beste gelegenheid aangegrepen om daarvoor water op te zetten.