Bijna iedereen maakt foto’s met zijn smartphone, maar de kwaliteit wil nogal eens verschillen. Wie betere foto’s wil leren schieten, foefjes leren, een betere kijk krijgen op compositie, lichtinval en bewerken kan terecht op een van de twee workshops (13 november of 11 december) die fotograaf Chi Hong komt geven in CultuurSpoor Best.

Docent Chi Hong is freelance-fotograaf en gespecialiseerd in reis-, documentaire- en portretfotografie. Zijn foto’s werden op diverse internationale podia gepubliceerd, zoals Getty Images, National Geographic en Lonely Planet.

De workshops beginnen op genoemde datums om 10.00 uur, duren tot ongeveer 15.00 uur en kosten 56 euro. Je kunt je opgeven via www.cultuurspoorbest.nl Een lunch is niet inbegrepen. Je kunt zelf een lunch meebrengen of lunchen bij Grand café De Bank.

