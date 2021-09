e enigszins bedenkelijke jubilea van schokkende wereldgebeurtenissen geven sommige media nogal eens aanleiding tot vragen als ‘wat was je toen aan het doen’. De moord op Kennedy op 22 november 1963. Ik zat – niet relevant – te werken aan mijn bureautje in de huiskamer. Het nieuws kwam door in de loop van de avond. Wat ik me nog goed herinner is de totale paniek bij het toenmalige, befaamde actualiteitenprogramma Brandpunt van de KRO (de details zijn me niet bijgebleven). Het herinneringsverzoek kwam nu weer jegens 9/11, dat alweer twintig jaar geleden is en onterecht aanleiding gaf tot de Amerikaanse inval in Afghanistan.

