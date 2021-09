an diamanten kun je best hoteldebotel raken, zeker in deze tijd van minimale of negatieve rente, blijkt uit krantenberichten. En Trouw kopte gisteren: ‘Altijd al juwelen van Marie-Antoinette willen dragen? Dat kan.’ Maar als het iets te maken heeft met de Franse (lees voor 75% Europese) geschiedenis, raakt menigeen de kluts kwijt.

Bij Christies’s komen twee armbanden ter veiling, elk bezet met 112 diamanten. Verwachte opbrengst: tientallen miljoenen. De juwelen waren ooit eigendom van <-Marie-Antoinette, volgens Trouw als echtgenote van Lodewijk XVI ‘de laatste koningin van Frankrijk’, wat niet waar is, want ook Lodewijk XVIII had in de eerste decennia van de negentiende eeuw een vrouw naast zich op de troon.

Echt bont maakten het vanmorgen de nieuwskeuvelaars van BNR Nieuwsradio met de mededeling dat het gaat om de vrouw van Zonnekoning Lodewijk de Veertiende (ca. een eeuw eerder). Natuurlijk mocht niet onvermeld blijven dat zowel Lodewijk XVI als zijn gemalin tijdens de Franse Revolutie werden onthoofd. Maar het ook weer opgelepelde verhaal dat Marie-Antoinette het hongerige volk het nuttigen van taartjes zou hebben aanbevolen, moet weer naar het rijk der fabelen worden verwezen.