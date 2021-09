De combinatie ‘Kerk en Kroeg’ is een eeuwenoud begrip. Google er maar eens op. Maar nog nooit hebben we het zo duidelijk in beeld gezien als in de kapel van Groot Bijstervelt, het voormalig klooster van de Montfortanen in Oirschot. Je kijkt via een ‘gotisch’ vormgegeven glazen deur zó in de erachter gelegen brasserie. Daar krijg je bij het afrekenen een waxinekaarsje voor plaatsing bij het mariabeeld in de kapel, dat dan ook royaal is voorzien.