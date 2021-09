Kraak de code bij CultuurSpoor Best

Zou je weleens willen ervaren wat iemand meemaakt die laaggeletterd is? In de Popup Escapebox, die tijdens de Week van de Laaggeletterdheid (6 t/m 12 september) te vinden is in het Taalhuis bij CultuurSpoor Best, kun je voelen hoe het is om moeite te hebben met praten, lezen en schrijven. Je ervaart de reacties van anderen en hoe moeilijk het is om hulp te vragen. Speel het spel en probeer de code te kraken.

In Nederland hebben 2,5 miljoen volwassenen moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Vaak hebben zij ook moeite met omgaan met bijvoorbeeld een computer of mobiele telefoon Om dit probleem onder de aandacht te brengen houdt de Stichting Lezen en Schrijven elk jaar een Week van het Lezen Schrijven. Dit jaar is deze van maandag 6 tot en met zondag 12 september.

De escapebox in de Bibliotheek van Best is te spelen door maximaal vijf personen tegelijkertijd. De duur van de escape room ligt tussen de 15 tot 20 minuten. Deelname is gratis en reserveren is niet nodig. Het escape spel staat voor je klaar in de Bibliotheek. Bij het spel kun je de instructies lezen. Je hoeft je niet aan te melden, je kunt tijdens de openingsuren van de bieb gewoon binnenlopen en het spel spelen. De bieb is dagelijks open van 10 tot 17 uur, op zaterdag van 10 tot 15 uur. Zondag gesloten.

Voorpagina hhBest