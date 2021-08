Huize Nazareth, vermoedelijk in de jaren zestig van de vorige eeuw. Foto collectie Dye van Best.

In het kader van Kloosterjaar 2021 in Brabant is door erfgoedvereniging Dye van Best een expositie ingericht over het kloosterleven in Best in Huize Nazareth. De hele maand september te zien in de Bibliotheek van CultuurSpoor Best.

In 1864 kwamen vijf zusters van de congregatie Dochters van Maria en Joseph. vanuit Den Bosch naar Best. Hier waren ze vooral actief op het gebied van onderwijs. Ze zetten onder andere de Bewaarschool op, voorloper van de latere kleuterschool, de lagere school, de mulo én de huishoudschool.

Het internaat waarop de leerlingen terechtkwamen heeft tot in 1966 bestaan. De kinderen verlieten hun ouderlijk huis en trokken voor enkele jaren in bij de zusters. Van de internen werd verwacht dat zij zich tijdens hun opleiding gedroegen in overeenstemming met de geloften van kuisheid, armoede en gehoorzaamheid, zoals de zusters deze bij intrede in het klooster hadden moeten afleggen. De zusters vormden de meisjes naar het toen geldende ideaal van de vrouw als goede echtgenote, moeder en huisvrouw. Met vakken als steno werden ze bovendien voorbereid op wat (toen nog) typische vrouwenberoepen waren.

Ook verzorgden en verpleegden de zusters oudere Bestenaren in het Gasthuis. In 1988 trok het bestuur van de congregatie zich terug. Je kunt dus spreken van meer dan honderd jaar kloosterleven in Best. In 2002 vertrok de laatste zuster naar het kloosterverzorgingshuis in Nuland.

Veel mensen hebben nog herinneringen aan hun tijd in het klooster. Om die reden wil CultuurSpoor Best het eerstvolgende Gouden Spoor, gepland op 30 september, wijden aan Huize Nazareth. Of dit kan doorgaan, hangt af van de dan geldende coronaregels.

