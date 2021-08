at Nederland überhaupt nog bestaat, dat is de vraag die we inmiddels weleens eventjes serieus kunnen stellen.

En dan begin ik maar bij het begin, of middenin, wat kan mij het schelen: Mark Rutte die met zijn verloofde Sigrid Kaag het café uitkomt, roept dat het allemaal goed gaat komen, alleen moeten die vermaledijde linkse partijen nog eens goed naar hem luisteren: samen op één stoel gaan zitten, en pootjes geven. Hoe spreekt-ie dan? (Mijn voorspelling: PvdA en GL trappen daar niet in. Maar ik geef toe: ook en vooral in dit geval is voorspellen moeilijk, met name omdat het over de toekomst gaat.)

