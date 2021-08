p Twitter zag ik iemand de tegenstelling poneren: in Afghanistan gaan ze weer handen afhakken en in Nederland gaat de discussie over het al of niet deelnemen van de Christenunie aan de regering.

Op het eerst gezicht de tegenstelling: in Italië schijnt de zon en in Nederland regent het; ik bedoel: het is een vergelijking van niks en ligt natuurlijk allemaal genuanceerder.

